Manolo Jiménez y el único cambio que realizaría en la formación de Cerro

Cerro Porteño está en Perú, donde prepara el choque ante Alianza Lima por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El plantel, que aterrizó cerca del mediodía del lunes, activó por la tarde en el Centro de Entrenamiento de la Federación Peruana de Fútbol con la novedad de Jorge Morel: el mediocampista practicó con normalidad y podría regresar al equipo.

Lea más: Así está La Nueva Olla a pocos días del superclásico

Después del 3-1 sobre Libertad por la fecha 16 del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y en la antesala del superclásico con Olimpia (domingo 12), el entrenador Manolo Jiménez planifica una sola modificación y el cambio sería justamente Morel. El volante de 26 años superó una lesión muscular, que había sufrido en el primer tiempo del empate 0-0 con Fluminense (26-04).

Cerro Porteño: Jorge Morel por Federico Carrizo

Con el ingreso de Morel, el DT español repetiría a diez de los once futbolistas que jugaron en Tuyucuá: la variante del ex Guaraní será por Federico Carrizo, quien no es titular en los juegos del certamen continental. Aunque había marcado el agónico tanto del único triunfo (1-0) en la llave, frente a Alianza Lima en La Nueva Olla, el argentino volvería al banco de suplentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La probable formación de Cerro Porteño vs. Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024

Jean Fernandes; Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia; Fabrizio Peralta, Robert Piris da Motta, Jorge Morel; Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez; Diego Churín.