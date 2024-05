Manolo y el empate en Perú: “Creo que perdimos dos puntos”

Cerro Porteño igualó 1-1 con Alianza Lima en Perú y aunque sumó un punto y escaló al segundo lugar del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, quedó un sabor amargo. El Ciclón ganaba 1-0 con el tanto de Juan Manuel Iturbe, pero Hernán Barcos, ex Guaraní, emparejó de cabeza cuando restaban nueve minutos para cumplir el tiempo reglamentario.

El entrenador Manolo Jiménez analizó el partido y reconoció que “hemos perdido dos puntos”. “Como iba el partido, el control que teníamos sobre los delanteros, creo que hemos perdido dos puntos. En el segundo tiempo no hemos sido inteligentes, no hemos tapado a los tres centrales para las salidas con pelotas directas”, puntualizó el español en conferencia.

Manolo Jiménez: “Mi equipo ha dado la cara”

“Ellos han hecho su partido, les ha servido para empatar. En el uno a cero estuvimos muy cerca del segundo, pero no pudimos convertir (…) Mi equipo ha dado la cara, en este estadio de Matute quiero recordar que no pudo ganar Fluminense, no es fácil en este estadio”, señaló Jiménez con relación al 1-1 entre el Blanquiazul y Fluminense por la primera fecha.

“Los primeros veinte minutos salimos bastante desconectados, quizás por el ambiente, pero los jugadores se han repuesto. En los primeros veinte, Alianza fue mejor, pero no les dio para marcar el gol, a nosotros sí. El pelotazo les ha servido para empatar, en el segundo tiempo nos quedamos. Veníamos bien hasta que el gol dio motivación al rival. El empate me parece justo”, cerró.

