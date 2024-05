La vuelta de Francisco Arce a La Nueva Olla: la última vez hubo ninguneo...

Cerro Porteño disputa un partido clave en la pelea por el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón está obligado a ganar para volver a la cima y depender de sí mismo para conquistar el título. A la relevancia del encuentro y el clásico con Guaraní, el choque tiene otro condimento: el regreso de Francisco Arce a La Nueva Olla.

Lea más: A que hora juegan Cerro Porteño vs. Guaraní, país por país

El DT, ganador del último título del Azulgrana (torneo Clausura 2021), vuelve a Barrio Obrero, pero esta vez como entrenador del Aborigen. Desde que dejó el cargo en febrero 2023, es la segunda visita del paraguaríense al General Pablo Rojas. En la anterior, hubo ninguneo: su nombre no apareció en la pantalla gigante en el anuncio del equipo de Olimpia.

Francisco Arce: “No van a borrar lo que hicimos aquí”

“Yo sobreviví a la muerte de mi hijo, imagínate. No voy a hablar más de eso, última vez. Se muchas cosas, pero no sabía eso, lo del tablero. Y está bien, Julio tiene bastante percha para ser DT. Por más de que hagan lo que quieran hacer, no van a borrar lo que hicimos aquí”, había expresado Arce, quien no estuvo al tanto de que fue reemplazado por Julio Enciso en el tablero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Francisco Arce: 3 veces campeón con Cerro Porteño

“Están tres títulos ahí, uno es invicto. Me dirás sos un altanero. No. El título del dos mil veinte estábamos siete puntos abajo y metimos como once triunfos, doce. Eso no lo borrará nadie nunca más. Hay mucha gente que nos aprecia de verdad, aquí adentro el club”, finalizó el tres veces campeón con Cerro Porteño: torneo Clausura 2013, torneo Apertura 2020 y torneo Clausura 2021.