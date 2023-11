La tabla de las Eliminatorias antes del inicio de la sexta fecha

La sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 cierra el 2023. En la última jornada del año, los cinco partidos son íntegramente este martes: arranca con Paraguay vs. Colombia y continúa con Ecuador vs. Chile, Uruguay vs. Bolivia, el clásico sudamericana Brasil vs. Argentina y termina con Perú vs. Venezuela.

Lea más: Paraguay vs. Colombia hoy EN VIVO en Eliminatorias Sudamericanas

Y en la previa de la ronda, la segunda del tercer combo, la Albiceleste (12 puntos), la Celeste (10), la Tricolor (9), la Vinotino (8), la Canarinha (7) y la Tri (5) están en zona de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Por su parte, la Albirroja, que suma 5 unidades debido a un triunfo, dos empates y dos derrotas, ocupa puesto de repechaje.

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo de la FIFA será con 48 selecciones, siendo Qatar 2022, conquistada por Argentina, la última con el formato de 32 países clasificados. En consecuencia, el Mundial México/EstadosUnidos/Canadá 2026 otorgará a Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) 6 lugares directos y un boleto de repesca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp