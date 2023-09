Final feliz: Marcelo Acosta deja Guaireña y jugará en Rosario Central

El mediocampista Marcelo Rubén Acosta dejará Guaireña, para ser nuevo futbolista de Rosario Central de Argentina en las próximas horas. El paraguayo viajará mañana para firmar por dos años con el “Canalla”, donde será compañero del ex Cerro Porteño, Alan Rodríguez.

Según la información del periodista de ABC, Wilson González (@Wilson11G), Rosario adquirió el 80 por ciento del pase del futbolista por 200 mil dólares, mientras que el Albiceleste se quedó con el 20 restante.

Lea más: Con seis paraguayos en carrera, se conocen las semifinales de la Libertadores y Sudamericana

El pasado 24 de agosto, el Acosta expresó lo siguiente en charla con el Cardinal Deportivo.

“Tengo acuerdo con Rosario Central, pero el presidente no me quiere dejar ir. Incluso aumentaron la oferta y el club ya no respondió. No me quieren nomás dejar ir. Es una oportunidad importante para mí y mi familia”, afirmó.

“Esta situación me tiene muy bajoneado. Yo gano poco en el club y este tipo de oportunidades no se presentan siempre”, añadió.

El volante, que cumplirá su deseo de emigrar al exterior, ya no será parte del partido de Guaireña de hoy, ante General Caballero JLM, en el Parque del Guairá.