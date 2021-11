El inconveniente con Valdez Chamorro fue por un tema de facturas

Guaraní, que igualó con Guaireña el domingo y perdió la cima del Clausura, este día amaneció con la denuncia de Jorge Valdez Chamorro por atraso de sueldos. El abogado del club, Julio Scarone, comentó que el atleta no contaba con factura.

“Los jugadores necesitan expedir facturas y hay problemas administrativos para la expedición de esas facturas. Según me explicó la gente del área administrativa, él no contaba con esas factura. Entonces no le podían pagar la totalidad del sueldo hasta el tiempo en el que él cumpla con esas formalidades”, detalló.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Scarone expresó que “se le fue dando adelantos de sueldo, se le pagaba parcialmente el salario hasta que él consiguió esa factura. A partir de ahí se le empezó a abonar el salario completamente así como con el resto del plantel principal”.

“Se le hizo una serie de planteamientos al jugador para ponerse al día con lo sueldos atrasados [...] No se llegó a un acuerdo. Pero los cheques están en el club. Se le iba a poner al día al jugador en dos pagos, según me refirieron”, apuntó.

Con relación a este punto, el abogado del jugador, Rodrigo Codas dijo que tanto él como el atleta no saben acerca de estos cheques. En lo deportivo, Guaraní recibirá a Cerro Porteño el sábado 4 de diciembre, a las 20:30 y debe ganar para consagrarse campeón del Clausura.