Acosta admite irresponsabilidades pero apunta a “cosas más desagradables”

Dos días después del Guaraní vs. Cerro Porteño y un título del Clausura que no fue, el presidente aurinegro, Juan Aberto Acosta, se refirió a lo ocurrido el sábado, cuando se le escapó el campeonato en dos minutos. “No podemos tapar el sol con un dedo. Si es el comentario en todo el planeta [...] Somos conscientes de que fue una irresponsabilidad del jugador”, afirmó.

En contacto con el Cardinal Deportivo sostuvo: “No nos estamos agarrando de eso. Perdimos por culpa nuestra. Porque tuvimos un error casi al término [...] Todos se agarran de eso pero dejan de lado otras cosas más desagradables. Me refiero a las dos expulsiones de Cerro: la de (Rafael) Carrascal y (Juan) Patiño”.

“Perdimos nosotros por irresponsabilidad de algunos. La fiesta fue casi perfecta: 99% de perfección”, dijo y lamentó el 1%. No obstante “que no se meta todo en eso y que se deje de comentar lo que veníamos denunciando durante toda la segunda rueda”.

“Bien echados nuestros jugadores pero ¿y los otros? ¿Qué paso del VAR? Ya no avisó lo de Carrascal, por qué no se avisó lo de Patiño [...] No se por qué se quiere dejar de lado cosas mucho más graves, porque eso está sufriendo el fútbol paraguayo desde el año pasado”, remarcó. Cerro Porteño le empató a Guaraní a dos goles y se quedó con el título del Clausura.