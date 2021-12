Juan Acosta: “El ambiente no está bueno para Gaspar Servio”

Gaspar Servio no seguirá en Guaraní de acuerdo a informaciones. No obstante, el presidente de la entidad, Juan Alberto Acosta, aún no dio por oficial este hecho pero admitió que “el ambiente no está bueno para Servio lamentablemente en el club Guaraní por lo que sucedió: vestuario, dentro de la cancha, los hinchas”.

En contacto con el Cardinal Deportivo confesó que “recién el viernes tengo reunión con el departamento que está manejando eso. Seguramente ellos están hablando con Servio [...] El viernes, cuando nos reunamos, voy a tener en la mano lo que ellos piensan”.

Acosta señaló que el portero es vendible también para clubes del plano local y que es una medida de protección al arquero porque es “terrible la forma en cómo se manifiestan, cómo dicen, cómo hablan”. El argentino tiene contrato con la entidad de Dos Bocas hasta diciembre de 2023.

Por último, el presidente de Guaraní dijo que el arquero se disculpó en el vestuario y al ser consultado cómo reaccionaron sus compañeros, respondió: “Es difícil de explicar. Hasta ahora yo estaría pateando sillas, lo que sea”. A Servio lo responsabilizan de la pérdida del título ante Cerro Porteño.