Guaraní: día, hora y escenario para los cuartos vs. Recoleta

La Copa Paraguay tiene a los 8 mejores de la edición 2023. El certamen nacional, que otorga un boleto a la Copa Libertadores 2024 (Paraguay 4), confirmó el martes los días, horarios y escenarios de dos llaves: Nacional vs. Martín Ledesma y Guaraní vs. Deportivo Recoleta. Por su lado, Libertad-Deportivo Santaní y Sportivo Trinidense-Sportivo Ameliano aún no están programados.

El Aborigen, campeón en 2018 y que en los octavos de final del actual torneo eliminó a Guaireña, tiene como rival al Canario, uno de los tres equipos de la División Intermedia en los cuartos. La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) estableció que la serie entre el Legendario y el Funebrero será el miércoles 11 de octubre, a las 20:00, en el Arsenio Erico.