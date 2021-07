La variante Delta amenaza la Eurocopa

“Si lo que se quiere es sembrar Europa con esa variante Delta no podría hacerse mejor”, critica el epidemiólogo Antoine Flahault, que defiende una deslocalización de los partidos previstos en el estadio Krestovski de San Petersburgo y en el mítico Wembley de Londres.

“Es un sinsentido total enviar a aficionados a lugar de muy alto riesgo, cuando no hubiera sido complicado desplazar esos partidos, que tendrán lugar en ciudades de países de riesgo, a ciudades de países con menor riesgo”, explica a la AFP . “Hoy, Bucarest, Budapest y Copenhague no son lugares de riesgo”, señala sobre otras ciudades-sede de esta Eurocopa el profesor Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Ginebra (Suiza).

El epidemiólogo no ha sido escuchado. La UEFA, contactada por la AFP , indicó a través de un portavoz que “los partidos de la Eurocopa que quedan por disputarse tendrán lugar según como estaba previsto en el programa inicial”.

El Suiza-España del viernes, que abrirá los cuartos de final, tendrá por lo tanto como escenario la ciudad de San Petersburgo, pese a que Rusia batió este jueves, por tercer día consecutivo, su récord de infecciones al covid por el efecto de la variante Delta, más contagiosa.

Hinchas infectados

Tampoco se planean cambios para las semifinales (6 y 7 de julio) y para la final (11 de julio) , que siguen programadas en Londres, capital del Reino Unido, otro país que vive un repunte de infecciones al covid-19, igualmente por culpa de la variante Delta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio la señal de alarma este jueves al pedir a las ciudades-sede de los últimos partidos de la Eurocopa que aseguren un mejor seguimiento de la circulación de los espectadores, incluyendo antes de su llegada al estadio y después de salir de él. “Necesitamos ver más allá de los propios estadios”, subrayó a la prensa Catherine Smallwood, una responsable de la rama europea de la OMS.

Preguntado por el riesgo de que la Eurocopa tenga un papel de “supercontaminante”, el director de OMS Europa, Hans Kluge, no lo descartó. “Espero que no, pero no puedo excluirlo”, afirmó. Desde el inicio de la Eurocopa, el pasado 11 de junio, varios centenares de casos han sido detectados entre jugadores, especialmente entre los eslovacos que pasaron por San Petersburgo, y entre hinchas, especialmente escoceses a su regreso de Londres, finlandeses de vuelta de San Petersburgo o de espectadores en el estadio de Copenhague.

“No una nueva ola importante”

La UEFA admitió en cierta medida que la Eurocopa podría tener un impacto, pero descartó el riesgo de “una nueva ola importante”.

“No puede excluirse totalmente que los eventos y aglomeraciones puedan conllevar localmente un aumento del número de casos, pero eso no solo se aplicaría a los partidos de fútbol, sino a todas las situaciones que están ahora permitidas en el marco de las restricciones decididas por las autoridades competentes locales”, estimó a la AFP Daniel Koch, asesor médico de la UEFA.

“Las intensivas campañas de vacunación que han tenido lugar a través de Europa y los controles de fronteras ayudarán a que no haya una nueva ola importante en Europa”, añadió. ¿Debe un hincha ir a apoyar a su equipo favorito a San Petersburgo o Wembley? “Mi consejo sería no ir si no se está vacunado”, recomienda el epidemiólogo Antoine Flahault.

Además, conviene evitar aglomeraciones en bares, restaurantes y transportes. “Las personas vacunadas asumen pocos riesgos. También hay que saber que los entornos cerrados, no bien ventilados, son los que más riesgos tienen. Conviene allí llevar mascarilla y evitar esos lugares, o permanecer en ellos el menor tiempo posible, incluso aunque se esté vacunado”, apunta.