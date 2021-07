“Contento por la victoria y el debut, esto recién empieza”

Buen rendimiento de todo el equipo.

Contento por la victoria y por el debut.

Esto recién comienza.



Vamos @fcdynamo 💪🏼🔵⚪️



Very good performance of everyone.

I’m very happy for the 3 pts and for my first game with the team.

This just begin.



C’mon @fcdynamo 💪🏼🔵⚪️ pic.twitter.com/HmOsQ4EHb0