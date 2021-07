Pochettino quiere una relación “natural” entre Navas y Donnarumma

“Quiero gestionar esta situación con naturalidad, espontaneidad, como hago con los otros jugadores” , dijo el entrenador argentino, a dos días de medirse al Lille en el Trofeo de Campeones (la Supercopa de Francia) , el domingo en Tel Aviv (18h00 GMT).

“Las relaciones humanas son importantes para mantener un grupo sano, una dinámica competitiva. El grupo está por encima de todo, más allá de los intereses individuales”, añadió Pochettino en su primera rueda de prensa de la temporada. Este verano, el PSG sacudió la jerarquía en la portería al fichar a Donnarumma, libre después de pasar seis años en el AC Milan.

Navas, titular el curso anterior, ve su estatus amenazado por ‘Gigio’, cuya popularidad ha crecido luego de su exitosa Eurocopa. Aunque será el costarricense quien comenzará la campaña como titular, ya que el italiano iniciará los entrenamientos después del Trofeo de Campeones, no se sabe quién se impondrá como el primer arquero del equipo.

“Tener jugadores como Navas, Donnarumma, Sergio Rico y Alexandre Letellier es un plus enorme para el club. La competencia es importante, no solamente en el arco”, explicó el de Murphy. “Necesitamos tener 22 jugadores competitivos, no solo once, casi al mismo nivel, para poder ganar todas las competiciones”, el objetivo del PSG, afirmó.