El dorsal 10 de Messi “es un tema del club”, dice Koeman

“El dorsal es un tema del club. Es una decisión que tiene que tomar el club, no el entrenador. Mi opinión no es importante”, zanjó el técnico neerlandés al ser preguntado en conferencia de prensa por el heredero del 10 de Lionel Messi. Antes que la ‘Pulga’ ese 10 lo llevó el brasileño Ronaldinho, por lo que en Can Barça es un número que trae muy buenos recuerdos a una hinchada que espera un digno sucesor de la camiseta donde se plasme esa cifra mágica.

“Philippe está fuera porque yo pienso que necesita una semana más de entrenar con el grupo antes de venir. Si opto por él, es porque es un gran jugador, que puede ser importante para el Barça”, dijo Koeman sobre Coutinho, que podría ponerse el 10 a la espalda, según medios, tras portar el 14 del mítico Johan Cruyff la pasada campaña.

Ronald Koeman indicó que Coutinho podría debutar con el Barça esta campaña en la tercera fecha liguera, contra el Getafe, sustituyendo a Pedri, que aún no ha descansado tras un verano boreal en el que jugó Eurocopa y Juegos Olímpicos con España. “Hemos decidido que jugará mañana, pero que a partir de entonces tendrá dos semanas de vacaciones (...) Por haber jugado dos torneos este verano, necesita un descanso”, explicó Ronald Koeman, quien apuntó de nuevo a Coutinho, señalándolo como sustituto del joven Pedri cuando el canario esté disfrutando de esos días de vacaciones.

Además, el entrenador neerlandés también opinó sobre el caso del joven de 18 años Ilaix Moriba, apartado por no querer renovar con el Barça. “Mi consejo es que el dinero no es lo más importante, lo importante es jugar partidos, este ha sido mi mensaje. Pero el jugador, con su agente, han decidido diferente”, opinó Koeman al respecto.