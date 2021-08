El Municipal de José Cardozo perdió el invicto en Guatemala

José Saturnino Cardozo regresó a la actividad en este 2021 después de conducir a Chivas de Guadalajara entre 2018-2019. El retorno del paraguayo a la dirección técnica fue en Centroamérica, donde asumió en el CSD Municipal de Guatemala. Luego de cinco jornadas invicta, el entrenador sufrió la primera derrota en el torneo Apertura. Los Rojos perdieron 3-2 contra el Sololá por la sexta jornada y además, frenaron el ascenso en la clasificación (quinto con nueve unidades).

Con el también compatriota Milciades Portillo de titular, el Escarlata cedió en el último minuto del lance: con el trámite 2-2, Juan Gutiérrez anotó el tanto del triunfo a los 93 minutos. En el comienzo del certamen, el equipo de Cardozo, el más ganador de la era profesional de la Liga Nacional con 31 títulos, ganó dos partidos (1-0 vs. Guastatoya y 4-0 vs. Malacateco) y empató tres (1-1 vs. Santa Lucía, el último campeón; 2-2 vs. Iztapa y 0-0 vs. Xelajú).