Diego Polenta fue presentado en Nacional

Este día el Nacional uruguayo presentó a través de sus plataformas sociales a Diego Polenta, defensa que hasta hace meses defendía la camiseta de Olimpia. El charrúa de 29 años retorna a la entidad en la que ya militó del 2014 al 2018.

— Nacional (@Nacional) August 27, 2021

Polenta arrancó la temporada en el Franjeado aunque ya no formó parte del equipo para el segundo semestre por más que aún existía contrato, debido a la reestructuración financiera por la que atraviesa actualmente la institución de Para Uno. Sin embargo, la no continuidad del uruguayo no se dio en buenos términos.

Al finalizar el primer semestre, en el que tuvo escasa participación, Polenta demandó al club por salarios impagos. El tesorero de Olimpia, Rodrigo Nogués, comentó días atrás que “durante este proceso siempre hay ventanas para poder negociar. El hecho que haya demando no significa que ya acabó”. Polenta estuvo año y medio en el Franjeado y siendo clave en el equipo levantó el título del Clausura 2020.