Los dos jugadores con los que Olimpia no pudo “llegar a un arreglo”

Banfield presentó hace días a Nicolás Domingo mientras que Diego Polenta seguirá su carrera en Naciona de su país. Estos dos exjugadores de Olimpia “son los únicos con los que no pudimos llegar a un arreglo”, mencionó Rodrigo Nogués.

En contacto con el Cardinal Deportivo, Nogués señaló que Domingo “unilateralmente pidió la liberación y obviamente él demanda los salarios que no percibió”. Acotó que “se trató de negociar, no se pudo. Durante este proceso siempre hay ventanas para poder negociar. El hecho que haya demando no significa que ya acabó”. Al igual que Domingo, Polenta “también demandó”.

Con relación a Néstor Gorosito, que estuvo como entrenador durante el cierre de la temporada 2020 y el comienzo del 2021, dijo que “sí había unos pendientes que se están saldando mensualmente. Hay buena predisposición de su parte”.

“Se está cumpliendo a medida que se puede. Él es bastante comprensible. Solo tengo buenas palabras hacia él”, sentenció.