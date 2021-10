Explotó Ronald Koeman: el entrenador expresó todo el fastidio por las críticas que recibe a causa del mal momento del Barcelona, que fue goleado por el Benfica en Portugal y en dos partidos no puntos en la Champions League. El neerlandés, que saludó irónicamente a los periodistas al ingresar a la sala de conferencia, señaló estar “harto de tener que defenderme a mí mismo”. “Buenos días, mis amigos de la prensa. ¡Qué bueno verlos!”, mencionó antes de conversar con los medios.

“A mí no me dijeron nada (desde el club). El presidente estuvo aquí, pero no lo vi, estábamos preparando el partido de mañana, luego entrenamiento, entonces no lo vi. Sigo igual, pero tengo orejas y ojos, se filtran muchas cosas”, puntualizó Koeman, quien rechazó responder sobre una pregunta de la relación que tiene con el presidente Joan Laporta. “Me quedo todavía”, disparó ante los rumores de una inminente destitución.

“Yo no soy el más importante. El resultado positivo es más importante que una persona. Todo el mundo sabe que estoy aquí por amor al club, vine en una situación muy complicada. Estoy harto de tener que defenderme a mí mismo. No tiene sentido (...) No es para hoy, pero un día, me gustaría hablar bien de todo lo que pienso de todo esto”, continuó el estratega, que aclaró que sinceramente, podría estar mejor” con respecto al estado anímico.

“¿El mejor momento? Parece que estoy fuera... ¿El mejor momento? La firma de ser entrenador del Barça. ¿El peor momento? La marcha de Messi”, cerró Koeman en la víspera del choque contra el Atlético Madrid (sábado a las 15:00 en el Wanda Metropolitano). Los catalanes, con un partido menos, están en el sexto puesto de LaLiga con seis unidades (tres victorias y tres empates).