“Braian Ojeda hace que sea más difícil la elección del equipo”

Braian Ojeda debutó en el Nottingham Forest y por el buen rendimiento, presionó al entrenador para no abandonar la formación. En la víspera a la visita en el The Hawthorns, donde el viernes los Reds medirán al West Bromwich, Steve Cooper aseguró que el paraguayo tiene posibilidades de continuar en el once. “Ha tenido una buena presentación, un buen primer juego”, comentó el gales.

Lea más: Y un día, Braian Ojeda debutó en el Nottingham de Inglaterra

“Es solo un juego, así que podremos responder cómo se ha adaptado al campeonato una vez que se haya establecido en el equipo, porque ese es el plan para él. Y estoy seguro de que su plan es entrar al equipo y jugar con regularidad”, continuó Cooper, quien analiza mantener al exOlimpia. “Aprovechando su oportunidad, definitivamente ha aumentado sus posibilidades”, reveló.

Lea más: “Braian Ojeda es muy bueno, aplicado y toma las cosas en serio”

“Hace que sea más difícil elegir a su equipo, pero es una dificultad agradable. Prefieres eso que al revés”, comentó con respecto a Ojeda, que anteriormente solo había disputado un juego con la Sub 23 en la Premier League 2. “Lo hubiéramos puesto en cualquier partido porque creemos en el jugador. Pero no ha jugado, simplemente porque el equipo estaba haciendo bien”, culminó el DT.