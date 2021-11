Y un día, Braian Ojeda debutó en el Nottingham de Inglaterra

El Nottingham Forest, bicampeón de la Champions League, presentó a Braian Ojeda el 31 de agosto. El volante estaba al servicio de la selección paraguaya en el primer combo de Eliminatorias Sudamericanas pos Copa América. Posteriormente, el mediocampista viajó a Europa, pero antes de pisar Inglaterra, realizó cuarentena y el papeleo de la VISA, por la facilidad del idioma, en España. Aunque cumplió con las reglas sanitarias y comenzó a trabajar con el plantel, el estreno en la Championship, la segunda división inglesa, continuaba postergado

Lea más: El Mineiro de Alonso empató con Palmeiras y acaricia el título

Pero el 23 de noviembre, casi cuatro meses después de la bienvenida oficial del club, Ojeda debutó oficialmente con el Nottingham. El exOlimpia apareció de titular en la formación del gales Steve Cooper, quien dejó jugar al diestro todo el partido del empate 0-0 con el Luto Town por la ronda 19. Antes del esperado estreno, el 1 de octubre, Braian había sumado 81 minutos con la Sub 23 del equipo en la Premier League 2. “Hace días que estoy entrenando con el equipo en sí y por eso aún no me están poniendo. Para ellos es importante la preparación antes”, había comentado a ABC.

Lea más: El Gremio de Villasanti remontó y empató de local jugando con 9

Ojeda, quien fue convocado por primera vez el 24 de octubre para integrar una nómina de partido de la Championship, fue cuatro veces al banco de suplentes antes del debut en el estadio The City Ground: en el 0-4 contra el Fulham, 1-1 con el Queens Park Rangers y el Sheffield United y 3-0 sobre el Preston North End. El equipo del guaraní está alejado de los puestos de descenso, ubicación que ocupaba cuando el futbolista llegó, y es décimo segundo con 24 puntos, a 21 unidades del puntero del campeonato inglés. El siguiente rival es el West Bromwich (viernes a las 17:00).