“Necesitamos vitalidad para afrontar los viajes en la Serie B”

Gremio de Porto Alegre perdió la categoría en Brasil después del triunfo de Juventude 1-0 sobre el Corinthians. El Tricolor, con Mathías Villasanti de suplente y sin ingresar, competirá por tercera vez en la Serie B, una situación que pone en duda el futuro del paraguayo y de otras figuras que tiene el plantel. El presidente puntualizó que renovará el plantel, mientras que el técnico avisó que en la segunda división necesitará de “atletas de mediana edad”.

“Quiero quedarme. Quiero ser parte. No soy de los que se rinden con las cosas. Soy parte de una generación en Grêmio que ganó la Libertadores como deportista. Por eso acepté el desafío. Sabía que era difícil. Nos acercamos demasiado y no fue suficiente”, comenzó el entrenador Vágner Mancini, quien después del último combo de Eliminatorias Sudamericanas, ya no tuvo en cuenta a Villasanti entre los titulares.

Mancini hizo referencia a los problemas que existirán en la Serie B y explicó que “se necesita vitalidad para los viajes largos”. “Jugadores jóvenes con más experimentados. Atletas de mediana edad que forman la mayor parte del elenco. Necesita jugadores así, acostumbrados, vitalidad para afrontar la división con viajes largos. No siempre podrás ir a todas las ciudades de la Serie B en avión”, reveló el DT, que deberá definir si contará con Villasanti desde el 10 enero.