¡Ningún árbitro paraguayo fue convocado para la CONMEBOL Sub 17!

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no tendrá ningún árbitro en la CONMEBOL Sub 17, el certamen clasificatorio de selecciones a la Copa del Mundo de la categoría. Este jueves, en la víspera del sorteo de los grupos del torneo, la Dirección de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol publicó la nómina y en la misma, no aparece ningún juez paraguayo.

Lea más: Terminó el sueño: Paraguay perdió la final del repechaje

La CONMEBOL convocó a 3 árbitros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela, mientras que llamó a 4 de Colombia, Uruguay y Perú. El organismo sudamericano borró a Paraguay e incluyó a tres representantes de la UEFA (un árbitro y dos asistentes), cuyos nombres todavía no están definidos. El campeonato, en Guayaquil y Quito, será del 30 de marzo al 23 de abril.

La lista de árbitros para la Sub 17