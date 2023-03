Hugo Cuenca hace historia con el AC Milan en la UEFA Youth League

Hugo Cuenca empieza a escribir su nombre en la historia del poderoso AC Milan de Italia. El delantero paraguayo de 18 años jugó de titular este martes en la victoria de 2-0 ante el Atlético Madrid de España, por los cuartos de final de la UEFA Youth League o Champions League Juvenil.

El equipo dirigido por el histórico ex jugador, Ignazio Abate,consiguió la clasificación a semifinales del certamen por primera vez en la historia, venciendo a los ‘colchoneros’, que son dirigidos por otro reconocido ex futbolista, Fernando “El Niño” Torres. El ex Deportivo Capiatá se tomó una foto con el delantero español posterior al duelo.

Los goles del Rossonero los marcaron Dariusz Stalmach (polaco) y Alejandro Iturbe (español). Por su lado, Cuenca jugó hasta el minuto 79′, cuando fue sustituído por el italiano Gabriele Alesi.

El AC Milan Primavera o Sub 19 buscará el pase a la gran final el próximo martes 21 de abril en el Estadio Colovray de Nyon (Suiza), ante el ganador del duelo entre el Borussia Dortmund de Alemania y el Hajduk Split de Croacia, que juegan mañana.