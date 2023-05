El padre de Messi desmintió los rumores de un pacto en Arabia

Lionel Messi es noticia mundial, pero en esta oportunidad a causa de los rumores que vinculan al argentino, ganador el lunes del Premio Laureus a Mejor Deportista Masculino 2023, al Al Hilal de Arabia Sautita, el tradicional rival del Al Nassr de Cristiano Ronaldo. En medio de la especulaciones en Europa, el padre y representante del jugador rompió el silencio.

Lea más: Real Madrid-Manchester City: Hora, TV y formaciones

Jorge Messi utilizó Instagram para publicar un comunicado y desmentir las versiones que unen al campeón del mundo en Qatar 2022 con el equipo que conduce Ramón Díaz, ex DT de la selección paraguaya y de Libertad. “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene”, comenzó el rosarino, que representa al zurdo de 35 años.

“La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad”, continuó en la red social mientras en Francia hablan de un contrato millonario entre el jugador y el club árabe.

Lea más: Lionel Messi recibió el Laureus al Mejor Deportista Masculino

“La verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado ni pactado. Y no lo habrá hasta que no termine la temporada”, aseguró sobre Lionel, quien aún tiene vínculo con el París Saint-Germain. Además del interés del Al Hilal, están el Inter Miami de la Major League Soccer y el Barcelona, donde el argentino hizo casi toda la carrera.

Messi y un “acuerdo cerrado” con Al Hilal

Este martes, la Agencia de Noticias AFP reveló, con una fuente anónima en Arabia Saudita, que hay “un acuerdo cerrado” y que Messi “jugará en Arabia Saudita”. Además, agregó que “el contrato es excepcional. Es enorme”. Días atrás, el capitán de la Albiceleste estuvo en el país árabe por motivos publicitarios, razón por la que fue sancionado por el PSG al faltar al entrenamiento del lunes.

El comunicado de Jorge Messi