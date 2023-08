¡Matías Segovia aparece en el radar del Barcelona de España!

Mundo Deportivo reveló este sábado que el Barcelona de Xavi está siguiendo al paraguayo Matías Segovia. Figura del Botafogo, aunque todavía no es titular, el ex Guaraní aparece en el radar del club catalán. El interés, según medio español, no es de ahora sino que nació en el Mundial Sub 17, certamen que la selección paraguaya de la categoría disputó en 2019.

“Está en el radar de varios clubes de Europa. Uno de ellos es el FC Barcelona, que lo tiene monitorizado desde el Mundial Sub 17 de Brasil 2019, cuando Paraguay llegó a cuartos de final tras eliminar a la Argentina del centrocampista Enzo Fernández en octavos. También ha jugado con Paraguay Sub 20 en el Sudamericano de la categoría”, informó el diario.

Barcelona mira físicamente a Matías Segovia

“De momento, el club azulgrana mantiene el seguimiento en un jugador prometedor, pero físicamente poco desarrollado: 163 centímetros y 54 kilogramos. Su calidad hace que desde el departamento de ‘scoutin’g azulgrana se esté pendiente de su evolución no solo deportiva, también física”, explica Mundo Deportivo en referencia a la condición física de Segovia.

Segovia, transferido este año al Fogao, suma 15 partidos entre la Serie A de Brasil, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana, certamen en el que disputa los octavos de final contra el Aborigen. “El presidente del Botafogo, Durcesio Mello, está vinculado empresarialmente al Lyon y al Crystal Palace, clubes que también tienen en su agenda a Matías Segovia”, cerró el rotativo.