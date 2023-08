Adam Bareiro rechazó la oferta del Al-Ta’ee de Arabia Saudita

Adam Bareiro terminó rechazando la propuesta de jugar contra Cristiano Ronaldo y Neymar en Arabia Saudita. San Lorenzo de Almagro había recibido una propuesta por el paraguayo del Al-Ta’ee, que ofreció unos US$ 4.000.000. Los clubes no llegaron a un acuerdo porque el Ciclón de Boedo no estaba de acuerdo con el método de pago: un monto a la firma y el resto en dos cuotas.

Lea más: Adam Bareiro, del debut con gol a ¿jugar contra CR7 y Neymar?

“La decisión de no emigrar a la Liga saudí tiene que ver con motivos deportivos y personales por los que atraviesa Bareiro y, según pudo saber Doble Amarilla, no está en los planes del futbolista viajar al exterior por el momento, aunque el panorama podría cambiar en diciembre”, informó el medio Doble Amarilla de Argentina. Hasta diciembre, Bareiro seguirá en el Cuervo.

El gol de Adam Bareiro en el triunfo 1-0 de San Lorenzo

“El club Al-Tai quería fichar al delantero de San Lorenzo y realizó dos ofertas con una mejora en la última comunicación, cuando dispuso pagar €4 millones por el paraguayo. Sin embargo, en las últimas horas el futbolista se mantuvo en la línea del club y rechazó el pase”, agregó el portal sobre la decisión del atacante, que marcó en el triunfo 1-0 sobre Lanús por la Copa de la Liga.