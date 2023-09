Julio Enciso es uno de los once nominados al Premio Puskás 2023 de la FIFA. Un panel de expertos eligió el golazo del paraguayo de 19 años contra el Manchester City en la penúltima fecha de la Premier League anterior. A los 38 minutos, en el estadio The Amex, el ex Libertad sacó un derechazo desde fue del área que terminó en el ángulo del alemán Stefan Ortega.

Lea más: ¡Julio Enciso es nominado al Premio Puskás 2023 de la FIFA!

El gol de Julio Enciso nominado al Premio Puskás