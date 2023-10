Newcastle United consigue los tres puntos en casa tras pasar por encima de París S. Germain (4-1)

Newcastle firmó una actuación sobresaliente tras golear a PSG durante el duelo celebrado en el St. James' Park este miércoles, el cual concluyó con un marcador de 4-1. Newcastle United llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 0-0 en el último duelo disputado frente a AC Milan. En cuanto al equipo visitante, París S. Germain ganó en casa 2-0 su último encuentro en el torneo frente a Borussia Dortmund. Con este marcador, el conjunto de Newcastle es primero, mientras que PSG es segundo tras la finalización del partido.

El partido arrancó de manera favorable para Newcastle United, que dio el pistoletazo de salida en el St. James' Park gracias a un tanto de Almirón en el minuto 17. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo local, que se distanció por medio de un tanto de Dan Burn en el minuto 39, cerrando así el primer tiempo con el resultado de 2-0.

El segundo periodo comenzó con buen pie para el once de Newcastle, que puso más tierra de por medio a través de un tanto de Longstaff a los pocos minutos de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 50. Sin embargo, el once visitante se aproximó en el marcador con un gol de Lucas Hernández a los 56 minutos. No obstante, el once de Newcastle aumentó el marcador mediante un tanto de Fabian Schär en el último suspiro del encuentro, en el 91, finalizando el partido con un marcador final de 4-1.

El técnico de Newcastle, Eddie Howe, dio entrada al campo a Anderson, Jacob Murphy y Matt Targett en sustitución de Sandro Tonali, Almirón y Anthony Gordon, mientras que por parte de PSG, Luis Enrique sustituyó a Barcola y Vitinha por Kolo Muani y Ugarte.

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Guimarães, Anthony Gordon y Nick Pope por parte de Newcastle y a Lucas Hernández, Hakimi, Dembélé y Zaïre-Emery por parte del equipo parisino.

Gracias a esta victoria, Newcastle consigue ascender hasta los cuatro puntos y se queda en plaza de acceso a la próxima fase de la competición, mientras que PSG continúa con tres puntos, también ocupando un lugar de acceso a la siguiente fase del torneo.

El próximo partido de la competición para ambos equipos se jugará en su estadio: Newcastle United se medirá con Borussia Dortmund y París S. Germain jugará contra AC Milan.