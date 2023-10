Haaland decide el derbi en Old Trafford, el Liverpool gana por Luis Díaz

El City (3º, 24 puntos) y el Liverpool (4º, 23) se mantienen en ‘zona Champions’ y siguen la estela de los dos primeros, el Arsenal (2º, 24 puntos) , que el sábado aplastó 5-0 al colista Sheffield United, y el líder Tottenham (1º, 26 puntos) , que el viernes se impuso 2-1 en el terreno de su vecino Crystal Palace.

En Old Trafford, en el cierre de la jornada, el Manchester City no dio opción a los locales con un 3 a 0 construido con un doblete y una asistencia de Haaland, lo que deja al United (8º) descolgado de la pelea de la cabeza de la tabla.

El City se adelantó pronto en el estadio de su vecino, después de una falta de Rasmus Hojlund sobre Rodri en el área. El primer penal de la historia concedido a los ‘Sky Blues’ en Premier League en Old Trafford fue convertido por Haaland en el minuto 26.

* Erling Haaland suma 11 goles en 10 partidos en la presente temporada de la Premier. Tiene más goles (47) que partidos (45) en el campeonato inglés.

Liverpool dedicó triunfo a Luis Díaz

Mohamed Salah firmó el tanto del triunfo 3-0 del Liverpool ante el Nottingham Forest. Los otros dos goles de su equipo fueron conseguidos por el portugués Diogo Jota (minuto 31) y por el uruguayo Darwin Núñez (35) .

Después de abrir el marcador, Diogo Jota mostró una camiseta de Luis Díaz, su competidor por un puesto como extremo izquierdo y que era baja por el secuestro de sus padres en Colombia. Su madre fue liberada por la policía, pero las autoridades siguen buscando al padre.

La difícil situación personal de Luis Díaz estaba inevitablemente muy presente este domingo en el partido del Liverpool, que consiguió una victoria con la que apoyar simbólicamente a su jugador.

“Luis estuvo con nosotros en el hotel y luego se fue a casa. Es una situación muy dura, yo no sé cómo reaccionaría si me pasara” , declaró Jota a la BBC. “Él iba a jugar este partido. Yo lo he hecho en su lugar. He enseñado su camiseta para demostrarle que estamos con él y que esperamos que todo se solucione” , añadió.

* Salah es el líder en participación en goles (12) en la presente Premier League: 10 juegos, 8 goles, 4 asistencias.

Resultados y goleadores de la jornada

* Crystal Palace 1-Tottenham Hotspur 2. Goles: 53′ Joel Ward, en contra, 66′ Son Heung-min (T); 90+4′ Jordan Ayew (CP).

* Chelsea 0- Brentford 2. Goles: 58′ Ethan Pinnock, 90+6′ Bryan Mbeumo (B). Ast: 39.575.

* Bournemouth 2-Burnley 1. Goles: 11′ Charlie Taylor (Bur); 22′ Semenyo, 76′ Philip Billing (Bou). Ast: 11.152.

* Arsenal 5-Sheffield United 0. Goles: 28′, 50′, 58′ Eddie Nketiah, 88′ Fabio Vieira, de penal, 90+6′ Takehiro Tomiyasu (A). Ast: 60.153.

* Wolverhampton 2-Newcastle 2. Goles: 22′ y 45′ Callum Wilson, el 2° de penal (N); 36′ Mario Lemina, 71′ Hwang Hee-chan (W). Ast: 31.584.

* West Ham 0-Everton 1. Gol: 51′ Dominic Calvert-Lewin (E).

* Aston Villa 3-Luton 1. Goles: 17′ John McGinn, 49′ Moussa Diaby, 62′ Lockyer, en contra (AV); 83′ Emiliano Martínez, en contra (L). Ast: 41.785.

* Brighton 1-Fulham 1. Goles: 26′ Evan Ferguson (B); 65′ Joao Palhinha (F). Ast: 31.550.

* Liverpool 3-Nottingham 0. Goles: 31′ Diogo Jota, 35′ Darwin Núñez, 77′ Mohamed Salah (L). Ast: 50.143.

* Manchester United 0-Manchester City 3. Goles: 26′ y 49′ Erling Haaland, el primero de penal, 80′ Phil Foden (MC). Ast: 73.502.

-Goleadores: Con 11 goles: Erling Haaland (Manchester City). Con 8: Salah (L), Son Heung-Min (Tottenham).