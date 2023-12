Se sortea hoy la Eurocopa 2024

Será una ceremonia breve, de menos de una hora de duración, en la Filarmónica del Elba de la ciudad hanseática.

Las selecciones participantes -ya se conocen 21 de 24- se repartirán en seis grupos de cuatro. Los tres últimos boletos se dirimirán en los repechajes de marzo.

Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros accederán a octavos de final.

Todos los grandes de Europa estarán presentes en la cita, y la gran mayoría de ellos se hallan en el bombo 1 (la Francia de Kylian Mbappé, la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham, el Portugal de Cristiano Ronaldo, España, Bélgica y la anfritriona Alemania).

En ese nómina de potencias futbolísticas sólo falta Italia, que será el ogro a evitar en el bombo 4. La Nazionale, que se perdió los dos últimos Mundiales (2008 y 2022) , no estuvo lejos de perderse una nueva fase final y tuvo que pelear hasta el final contra Ucrania (0-0) en noviembre para sellar su boleto a una competición de la que es vigente campeona.

Aunque Italia, dirigida por Luciano Spalletti desde la marcha el pasado verano (boreal) de Roberto Mancini a Arabia Saudita, no parece haber recuperado su lustro de antaño, todos quieren evitar en fase de grupos a la tetracampeona del mundo.

* Bombo 1: Alemania, Portugal, Francia, España, Bélgica, Inglaterra

* Bombo 2: Hungría, Turquía, Rumanía, Dinamarca, Albania, Austria

* Bombo 3: Países Bajos, Escocia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa

* Bombo 4: Italia, Serbia, Suiza, ganador repechaje A, ganador repechaje B, ganador repechaje C

* Repechajes (semifinales 21 de marzo, final 26 de marzo).

Vía A: Polonia vs. Estonia y Gales vs. Finlandia.

Vía B: Israel vs. Islandia y Bosnia vs. Ucrania.

Vía C: Georgia vs. Luxemburgo y Grecia vs. Kazajistán.