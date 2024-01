El AC Milan busca ante el Cagliari el pase a cuartos de final de la Copa Italia

Por su parte, Juventus, que el sábado le ganó 1-0 a la Roma para ponerse a dos puntos del Inter, líder de la Serie A, recibirá el jueves a Salernitana.

* Programa de octavos de final: Hoy: 17:00 AC Milan-Cagliari.

Mañana: 14:00 Atalanta-Sassuolo; 17:00 Roma-Cremonese.

Jueves: 17:00 Juventus-Salernitana.

* Los primeros clasificados son: Frosinone, que eliminó al Napoli, campeón defensor de la Serie A; Bologna, que sorprendió al Inter, líder de la Serie A y vigente campeón de la Copa; Fiorentina y Lazio, que eliminaron al Parma y al Genoa, respectivamente.

* Los cuartos de final: Bologna vs. Fiorentina; Lazio vs. ganador de Roma-Cremonese; Frosinone vs. ganador de Juventus-Salernitana; ganador de Atalanta-Sassuolo vs. ganador de Milan-Cagliari.