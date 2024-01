Mourinho, otro DT que rechaza dirigir a la selección brasileña

“Brasil no me ha hablado directamente; he dicho a mi agente que no hable con nadie hasta que no sepa si la Roma quiere que continúe o no”, declaró el miércoles tras la victoria 2-1 de su equipo ante Cremonese en octavos de final de la Copa Italia.

Por su parte, la selección brasileña atraviesa una de las situaciones más graves de su historia: ocupa la sexta plaza en el clasificatorio sudamericano para el Mundial-2026 y el italiano Carlo Ancelotti, llamado a ser el seleccionador a partir de julio, renovó hace unos días su contrato con el Real Madrid hasta 2026.

Lea más: Mbappé o el arte de no cerrar puertas

Mourinho, 60 años, llegó al banquillo romano en julio de 2021 y su contrato acaba el próximo 30 de junio. Desde su llegada, la Roma acabó en la sexta plaza de la Serie A en las dos últimas temporadas, ganó la primera edición de la Conference League en 2022 y disputó la final de la Europa League un año después (perdiendo contra el Sevilla) .

Actualmente, la Roma ocupa la 7ª plaza del campeonato italiano, a 17 puntos del líder, el Inter.