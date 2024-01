Haaland y Enciso, por el The Best

Erling Haaland, ganador de cinco trofeos con el Manchester City en 2023, parece bien posicionado para ganar hoy (16:00) en Londres el premio The Best, de la FIFA, al mejor futbolista del año, al que optan también en categoría masculina Leo Messi y Kylian Mbappé.

También habrá distinciones en otras categorías, como el Premio Puskas al mejor gol del año, donde el paraguayo Julio Enciso es uno de los tres finalistas.

El premio The Best, si se confirma el triunfo del noruego en la categoría masculina, podría marcar el inicio de una época de dominio de Haaland, de 23 años, y del francés Mbappé, de 25, como la que dominaron hasta hace poco Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El argentino, a sus 36 años, ganó el último Balón de Oro, para el que contaba el Mundial de Qatar-2022, pero ese torneo ya no entra en los méritos de este The Best de la FIFA.

* Haaland conquistó en 2023 la Liga de Campeones y la Supercopa europeas, la Premier y la FA Cup inglesas y el Mundial de Clubes. Además, fue elegido mejor jugador del año en Inglaterra y en Europa por la UEFA, siendo el máximo goleador de la Premier y de la Champions.

* Mbappé y Messi fueron eliminados con el París Saint Germain en octavos de final de Champions, y aunque ganaron la Liga francesa con el PSG, a lo que Messi añadió la Leagues Cup norteamericana con el Inter Miami, no parece que puedan hacer sombra al noruego.

* En la categoría femenina, la favorita es la española Aitana Bonmatí, que ganó el año pasado el Mundial con su selección y la Liga de Campeones con el Barcelona.

* The Best es un premio instituido por la FIFA desde 2016 y que en sus siete anteriores ediciones, en el apartado de mejor jugador masculino, ganaron Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, en dos ocasiones cada uno, además de Luka Modric.

Enciso, por el Puskas

En el premio Puskas, uno de los más espectaculares de la noche, se elegirá entre el misil del paraguayo Julio Enciso, del Brighton & Hove Albion, contra el Manchester City, la chilena de Guilherme Madruga con Botafogo, y la rabona de Nuno Santos con el Sporting de Portugal.