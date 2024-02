River y Boca enfrentan últimas pruebas antes del superclásico en Argentina

River viene invicto y líder de la Zona A, luego de tres victorias seguidas interrumpidas por el empate de visitante el miércoles frente a Atlético Tucumán (0-0), un adversario le generó varios sofocones.

La excursión a Tucumán dejó también un episodio que enrareció el clima interno en River, cuando el volante Esequiel Barco insistió en ejecutar un penal a pesar del pedido de su compañero colombiano Miguel Borja --que llevaba 7 goles anotados en 5 partidos-- y del entrenador Martín Demichelis.

Barco tuvo incluso la chance de patear dos veces, porque el arquero José Devecchi le atajó el primer remate, pero fue anulado por invasión de zona y debió repetirse, pero el volante remató por encima del horizontal. Demichelis reemplazó a Barco poco después por el juvenil Franco Mastantuono, de 16 años.

“A cualquiera le puede pasar errar un penal. Consideré que no estaba emocionalmente como para que siga jugando en el segundo tiempo. (Barco) Es un gran chico y quería participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Me pidió disculpas porque no es egocéntrico. De todo se aprende”, explicó Demichelis sobre el incidente.

No fue la única mala noticia para River en Tucumán, ya que Borja debió salir por una lesión en el aductor que lo deja fuera del partido contra Banfield y en duda para el superclásico, que se jugará el 25 de febrero en el Monumental.

River es amplio favorito para el duelo contra un Banfield que todavía no ganó en lo que va de la Copa de la Liga.

River tranquilo, Boca necesitado

Del otro lado, Boca visita a Lanús con la necesidad de sumar para tomar confianza y, sobre todo, desde mitad de tabla acortar distancias con los líderes de la Zona B.

También invicto en el torneo, Boca dilapidó varias ocasiones y empató frente a rivales potencialmente inferiores, lo que lo relegó al sexto lugar del grupo, con un equipo que arrastra varios de los problemas del año pasado, sin que el nuevo DT Diego Martínez termine de conformar un estilo consistente de juego.

El ‘Xeneize’ ha encontrado alivio en sus piezas nuevas, con dos refuerzos que le han respondido con creces, el volante Kevin Zenón y el experimentado zaguero Cristian Lema.

Su próximo rival, Lanús, necesita sumar puntos porque está abajo en la tabla de los promedios para el descenso.

La sexta fecha empezará el sábado con los partidos San Lorenzo-Tigre, Racing-Godoy Cruz y Rosario Central-Gimnasia y Esgrima, y continuará el domingo con Instituto-Independiente, Vélez-Huracán, River-Banfield y Lanús-Boca.

El lunes se enfrentarán Riestra-Atlético Tucumán, Barracas Central-Talleres, Estudiantes-Newell’s, Belgrano-Sarmiento y Unión-Platense, y se completará el martes con Argentinos-Independiente Rivadavia y Defensa y Justicia-Central Córdoba.