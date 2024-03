Tévez le trata de ladrón al árbitro Pablo Dóvalo en el fútbol argentino

En un cotejo emotivo, con varias llegadas, Independiente cargó sobre el árbitro Pablo Dóvalo, que omitió expulsar por una infracción muy violenta al jugador Alexis Domínguez, que luego anotó el segundo gol de Barracas Central, y también cuestionó un penal no sancionado por una mano de un defensor en el área local.

“Nos cagaron. Sabíamos lo que iba a pasar, y pasó. Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal. Quiero que no nos caguen” , expresó Carlos Tevez, el entrenador del Rojo, después de una noche escandalosa.

“Sabíamos que este tipo (el árbitro Dóvalo) es de hacer estas cosas. Es como que un chorro (ladrón) venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que además se te planta y te quiere pelear. Una locura. Hablé con los jugadores antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14 (incluidos los árbitros)” , agregó Tevez.

Del otro lado, el árbitro Dóvalo explicó que “saqué la amarilla y el VAR confirmó mi decisión” , y sobre las críticas de Tevez señaló que “puede decir lo que quiera. Estoy acostumbrado, es muy fácil hablar. Hablar es gratis” .

Matías Giménez (16 y 65) anotó los goles de Independiente, que debió remontar después de que Barracas Central le dio vuelta la cuenta con un golazo de tiro libre de Siro Rosané (29) y el tanto de Alexis Domínguez (45) , que había sido amonestado a los 20 por un pisotón en la pantorrilla de Iván Marcone, que bien podría haber sido castigada con tarjeta roja.

Tres punteros en la zona A

Con este resultado, Independiente suma 17 puntos y alcanza al tope de la Zona A a Instituto (ganó 2-0 a Huracán) y a Argentinos Juniors (derrotó 2-0 a Gimnasia LP). Barracas se queda cuarto (16) y Vélez, que ganó 1-0 a Rosario Central, está quinto con 15 puntos.

* En la Zona B, Sarmiento le ganó 1-0 a Racing con un golazo del volante argentino naturalizado paraguayo, Fernando Godoy.

* Anoche jugaban: Estudiantes-Platense; Unión - Boca; Tucumán-Banfield; River-Ind. Rivadavia. Hoy: 17:00 Riestra-Talleres; 19:00 Lanús-Central Córdoba (TyC); 21:30 Belgrano-Defensa (TyC); 21:30 Newell´s-Tigre. Aplazado: San Lorenzo-Godoy Cruz.