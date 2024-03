“Es real, Brighton lo está siguiendo y lo fueron a ver”

Diego Gómez está en el radar del Brighton de Julio Enciso. El club de la Premier League de Inglaterra fue a observar al futbolista paraguayo a Estados Unidos. “Es real, Brighton lo está siguiendo, lo fueron a ver a Estados Unidos. Hemos tenido reuniones con ellos y con otros equipos europeos”, reveló este lunes Renato Bittar al Cardinal Deportivo.

Lea más: Garnero y qué torneo jugará Diego Gómez: Copa América...

“Lo han ido a ver, lo van a seguir viendo. Lo más probable es que tengamos alguna oferta para el mercado de verano en Europa”, añadió el representante del jugador, que fue convocado por Daniel Garnero para el amistoso de Paraguay frente a Rusia (lunes 25 de marzo). La posible transferencia del mediocampista de 20 años sería entre junio y agosto, en plena Copa América 2024.

Inter Miami, abierto al traspaso de Diego Gómez

Bittar aseguró que el Inter Miami de la Major League Soccer, dueño de los derechos del futbolista, no creará ningún problema en una operación de traspaso. “Desde que llegamos al Inter hablamos con ellos de que es un proceso de transición. Tenemos el compromiso de que ellos no van a poner trabas, toda vez cuidando su activo”, finalizó el empresario a la 730 AM.