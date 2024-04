Boga gana y se cita con River en cuartos de final de la Copa de la Liga argentina

El delantero uruguayo Edinson Cavani (40′), tras asistencia del lateral peruano Luis Advíncula, anotó el único gol para el equipo Xeneize, que sufrió la expulsión del volante argentino Cristian Medina (31′).

En otro partido, Racing Club goleó 4-0 a Belgrano de Córdoba, pero no le alcanzó para lograr la clasificación.

* Zona A. Resultados de anoche: Belgrano 0-Racing 4; Boca 1-Godoy Cruz 0; Defensa 1- Newell’s 0; Lanús 1-Estudiantes 2.

Posiciones: Godoy Cruz 29, Estudiantes 27, Defensa 26, Boca 25, Racing 24, Lanús 24, Newell’s 21,

* Zona A. River Plate remontó de visita 3-1 a Instituto de Córdoba y avanzó a cuartos de final en una apasionante definición del grupo, junto a Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez Sarsfield.

Independiente ganaba 2-0 a Talleres, que al final logró empatar 2-2, y con este resultado ambos quedaron eliminados.

Resultados: Argentinos 3-Barracas Central 3; Independiente Rivadavia 0-Vélez 1; Independiente 2-Talleres 2; Instituto 1-River 3.

Posiciones: River 27, Argentinos 26, Barracas 26, Vélez 25, Talleres 24, Independiente 23.

-Cruces de 4tos de final (20 y 21 de abril): 1) River vs. Boca; 2) Godoy Cruz vs. Vélez; 3) Argentinos vs. Defensa y Justicia; 4) Estudiantes LP vs. Barracas Central.

-Semifinales (28 de abril): Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 4; Partido 2 vs. Partido 3.

-La final será el domingo 5 de mayo.

Nota: Los partidos de cuartos hasta la final serán a partido único con eliminación directa, en estadios neutrales.