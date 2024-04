Ronald Araújo responde a Gündogan: “Tengo códigos y valores”

Araújo fue expulsado en el minuto 29, por cometer una falta, cuando el Barca ganaba 1-0 (global 4-2). Al final PSG se impuso 4-1 y se clasificó con global 6-4.

“Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”, afirmó a Araújo.

El uruguayo respondió así a las críticas de Gundogan sobre la acción en la que fue expulsado tras en el partido de vuelta de cuartos de Champions contra el PSG al derribar a Bradley Barcola cerca del área el martes.

“Tienes que tener claro que llegarás al balón. Si no, darle la oportunidad a nuestro portero. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata”, dijo Gündogan tras el encuentro, que ganó el PSG 4-1 clasificándose para semifinales de Champions.

“Era una jugada que era al 50%. Si el árbitro no la cobra, no pasa nada, pero si la cobraba me tenía que expulsar”, dijo el uruguayo, admitiendo que “como culé, duele” la eliminación.

Según la prensa española, los comentarios del centrocampista alemán han abierto una fractura en el vestuario azulgrana a pocos días del clásico liguero contra el Real Madrid el domingo, en el que el Barça se juega seguir luchando por el campeonato.