Xavi confirmó que continuará en el Barcelona hasta el 2025

Xavi afirmó que la confianza de los jugadores y la creencia en el proyecto generaron el cambio de opinión para continuar como entrenador del Barcelona. Este jueves, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente del club, el DT afirmó que “pienso que el proyecto no está acabado, pienso que tenemos muchas opciones de que el proyecto siga siendo ganador”.

“Los jugadores, que son parte muy importante de esta decisión, creen en todo esto y eso me ha hecho cambiar de opinión. Y, como rectificar es de sabios, aquí estamos”, agregó Xavi, quien había mencionado en enero que dejaría el Blaugrana a final de esta temporada, en la que no logrará ningún titulo (lejos del Real Madrid en LaLiga y eliminado de la Champions League).

Xavi: “No es un tema de dinero, yo quiero al Barça”

Como apuntaban en las últimas horas varios medios españoles, Xavi, quien había renovado hasta 2025, aceptó cumplir el contrato después de una reunión con Joan Laporta y con el director deportivo, el portugués Deco. “No era un tema de ego, no era un tema de dinero, es un tema de club, yo quiero al Barça”, añadió el ex jugador de la entidad española.

Xavi: “En enero pensé que salir era la mejor decisión”

“En enero pensé que, a nivel psicológico, físico y de club, era la mejor decisión. El equipo y el club necesitaban un cambio. No lo hice por ser una persona egoísta. Seguramente la decisión era equivocada porque ahora pienso lo contrario. Sé que el entorno seguirá siendo cruel y desagradable, pero es que no esa era la razón principal por la que anuncié que me iba”, explicó.