Matías Rojas, en exclusiva con ABC: Cómo fue la llegada al Inter Miami y compartir plantel con Lionel Messi

Inter Miami oficializó el martes la contratación de Matías Rojas. El futbolista paraguayo firmó por una temporada con la opción de renovar hasta 2025 y 2026 y fue presentado en las redes sociales. Este viernes, después de un nuevo entrenamiento con el plantel, el ex Cerro Porteño habló en exclusiva con el Cardinal Deportivo.

“Por fin llegué, se alargó un poquito pero ya estoy acá y contento. Todos me han recibido de la mejor forma”, expresó Rojas, quien contó que había conversado con Diego Gómez antes del arribo a la Major League Soccer. “Al hablar con Diego y ya tenía una idea de cómo era el club. Me siento bastante preparado”, aseguró el zurdo de 28 años.

Matías Rojas: la bienvenida de Suárez y Messi

Rojas hizo referencia al video viral de la recepción, con Luis Suárez y Lionel Messi a la cabeza. “En la recepción, me hicieron la famosa carrera baqueta y justo al frente estaban Lionel Messi y Luis Suárez. Yo no quería hacer porque me iban a pegar”, contó, entre risas, el mediocampista ofensivo de la selección paraguaya.

Matías Rojas y la sensación de jugar con Messi

Por último, Rojas reveló la sensaciones de compartir plantel con Lionel Messi. “Creo que el disfrute uno tiene después. A mí me pasa que cuando llego a casa recién repaso qué hice, qué no hice. La verdad que es algo impensado por lo que es él, lo que significa él”, finalizó el ex-Corinthians, club con el que rescindió para arribar a Estados Unidos.

