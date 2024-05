Copa Libertadores: Talleres clasifica a octavos de final

Matías Catalán (12′), Rubén Botta (25′) y Gustavo Bou (90+4′) anotaron los goles para Talleres, que tuvo entre los suplentes a Blas Riveros. Descontó Joao Rojas (61′).

* Posiciones (Grupo B): Talleres 10, São Paulo 9, Barcelona 2, Cobresal 1. Anoche Cobresal 1-São Paulo 3.

River no pudo clasificar

En Montevideo, River Plate estuvo cerca de avanzar a los octavos de final, pero terminó frustrado con un empate 2-2 con Nacional de Uruguay por el Grupo H.

Miguel Borja (8) y Facundo Colidio (30) marcaron para la ilusión del Millonario, pero el globo se pinchó con un doblete de Gonzalo Carneiro (78 penal y 79).

En San Cristóbal, Deportivo Táchira y Libertad empataron 1-1.

* Posiciones: River 10, Nacional 7, Libertad 4, Táchira 1. Penúltima fecha: River-Libertad (mayo 14), Táchira-Nacional (mayo 15).

Perdió Flamengo

El chileno Palestino, con el paraguayo Junior Marabel, sorprendió el martes a Flamengo con triunfo 1-0 por el grupo E, dejando al gigante brasileño en la tercera posición. Los ‘árabes’ se quedaron con el triunfo gracias a un golazo de volea del mediocampista Fernando Cornejo (63′).

Posiciones: Bolívar 9, Palestino 6, Flamengo 4, Millonarios 1.

Otros resultados:

* Grupo G: Caracas 0-Peñarol 1; Rosario Central 0- Atlético Mineiro 1. Posiciones: Mineiro 12 (c), Peñarol 6, Ros. Central 4, Caracas 1.

* Grupo D: Universitario 1-Atlético Junior 1. Posiciones: Junior 6, Universitario 5, Liga de Quito 4, Botafogo 3.

Partidos para hoy:

* Grupo F: 18:00 San Lorenzo vs. Independiente del Valle, en Buenos Aires (ESPN2). 18:00 Liverpool vs. Palmeiras, en Montevideo (ESPN5).

* Grupo A: 20:00 Colo Colo vs. Fluminense, en Santiago (ESPN).

* Grupo C: 20:00 The Strongest vs. Estudiantes de La Plata, en La Paz (ESPN5).