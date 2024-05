El choque de paraguayos en la Premier League acabó igualado

El enfrentamiento de paraguayos en la Premier League no tuvo ganador. El Newcastle de Miguel Almirón y el Brighton de Julio Enciso igualaron 1-1 en el St. James’ Park por la fecha 37. El ex Cerro Porteño fue suplente e ingresó a los 68 minutos, mientras que el ex Libertad arrancó de titular y acabó reemplazado a los 67′. Ambos futbolistas fueron amonestados en el duelo.

Lea más: Vídeo: El gol de Antonio Galeano en la derrota 4-1 de Nacional

A diferencia de la temporada anterior, ni Almirón ni Enciso están en zona de una competencia europea para el 2024-2025. Con el punto, las Urracas suman 57, ocupan el sexto lugar y están a 6 de Tottenham (puesto de Europa League). Por su lado, las Gaviotas llegan a las 48 unidades, en la décima posición y a 15 de los Spurs. Cada uno tiene dos partidos para finalizar el curso.

Enso González debutó en la Premier League

El día tan esperado para Enso González llegó: debutó en la Premier League. El futbolista paraguayo entró en los minutos finales de la derrota 3-1 del Wolverhampton frente al Crystal Palace en el Molineux Stadium. El ex Libertad, que al banco por tercer partido consecutivo, reemplazó al portugués Toti Gomes a los 90 minutos.