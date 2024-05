Libertadores: Junior y Peñarol ganan y se acercan a octavos

Junior de Barranquilla logró anoche una victoria de 1-0 en terreno de Liga de Quito por el Grupo B de la Copa Libertadores 2024 y quedó a un paso de la clasificación de octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

José Enamorado marcó a los 37 minutos el único gol del encuentro. El equipo colombiano lidera la serie con 9 puntos.

El paraguayo Alex Arce jugó de titular en Liga, pero no tuvo ocasiones para anotar y su equipo queda último en la tabla, con 4 unidades, con chances mínimas de terminar entre los dos primeros.

-Posiciones: Junior 9, Botafogo 6, Universitario 5, Liga de Quito 4.

-La 5ª fecha se completa mañana: 18:00 Universitario vs. Botafogo, en Lima.

Talleres 1-Cobresal 0

Talleres de Córdoba derrotó ayer de local 1-0 al chileno Cobresal y sigue como líder del Grupo B, con el boleto ya asegurado para octavos de final.

Federico Girotti anotó el único gol en el minuto 82 tras recibir una asistencia del paraguayo Ramón Sosa, quien había ingresado a los 60′ en sustitución de Matías Galarza. Blas Riveros se quedó entre los suplentes.

-Posiciones: Talleres 13 (c), Sao Paulo 9 (c), Barcelona 2, Cobresal 1.

Peñarol 2 - Atlético Mineiro 0

Peñarol venció anoche en casa 1-0 al ya clasificado Atlético Mineiro y se afirma en el segundo puesto del Grupo G, por delante de Rosario Central, que mañana recibe al Caracas FC.

Anotaron Lucas Hernández (70′) y Joaquín Silvera (76′).

Posiciones: Atl. Mineiro 12 (c), Peñarol 9, Rosario Central 4, Caracas FC 1.

Partidos para hoy:

* Grupo C: 18:00 The Strongest vs. Huachipato, en La Paz (ESPN2).

* Grupo H: 18:00 Deportivo Táchira vs. Nacional (Uru), en San Cristóbal (ESPN).

* Grupo A: 20:00 Alianza Lima vs. Colo Colo, en Lima (ESPN).

* Grupo E: 20:30 Flamengo vs. Bolívar, en Río (ESPN7).

* Grupo F: 20:30 Palmeiras vs. Independiente del Valle, en Sao Paulo (ESPN2).

Óscar Romero se defiende

El volante paraguayo Óscar Romero, separado por el Botafogo el pasado lunes por un caso de indisciplina, cuestionó el castigo que sufrió.

El “Melli” negó que lo hayan suspendido por llevar mujeres al hotel de concentración, según informó ayer la prensa brasileña.

“Fueron por cosas de convivencia dentro del plantel, en la concentración. Sucedieron cosas con mi compañero Diego Hernández, tomaron una decisión apresurada, pero tengo que acatar. Se están diciendo muchas cosas que no son ciertas y molesta un poco, porque está la familia detrás”, señaló el futbolista en una comunicado.

El club da por cerrado el episodio internamente. Romero y Hernández fueron apartados del partido contra Universitario y multados por la infracción.