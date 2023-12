Alexander Barboza no continúa en Libertad: ¿Cuál es el futuro del...?

Alexander Barboza no continuará en Libertad en la temporada 2024. El defensor argentino era uno de los quince futbolistas que finalizan contrato el 31 de diciembre y debía negociar una renovación del vínculo. Mientras un grupo aseguró la estadía entre 6 meses a 1 año, el ex Independiente de Avellaneda no llegó a un acuerdo con el supercampeón del fútbol paraguayo.

La partida de Barboza es una baja sensible para el Gumarelo, que en la primera parte del próximo año defenderá el título de campeón y disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hasta el momento, el zaguero central es la primera partida del plantel conquistó todos los campeonatos locales organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en el este 2023.

Alexander Barboza, el supercampeón con Libertad

Alexander Barboza había llegado a Libertad en la temporada 2021. El zurdo firmó un contrato por tres años y terminó disputando 117 partidos, convirtiendo 9 goles, entre certámenes locales e internacionales. Además, conquistó el torneo Apertura 2021, torneo Apertura 2022, torneo Apertura 2023, torneo Clausura 2023, Copa Paraguay 2023 y Supercopa Paraguay 2023.

El futuro de Alexander Barboza estaría en la Serie A

Alexander Barboza no solo abandona Libertad sino que también deja el fútbol paraguayo. El defensor de 28 años, que estuvo en la mira de Cerro Porteño en este mercado de pases, está muy cerca de un club brasileño de la Primera División. En este caso, sería el Fortaleza, que eliminó al Gumarelo en octavos de final y fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2023.

