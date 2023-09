Gustavo Gómez, antes de medir a Boca: “Gracias a Dios el destino me trajo a Palmeiras”

Gustavo Gómez, bicampeón de América con el Palmeiras de Brasil, habló con la página de la FIFA acerca de las semifinales ante Boca Juniors y cómo estuvo cerca de fichar por el Xeneize en 2018, cuando posó para las fotos oficiales con la camiseta, pasó la revisión médica y hasta estableció una dieta con la nutricionista del club xeneize.

“¡El destino quería que me uniera al Palmeiras!. Estaba todo preparado, estábamos listos para firmar, pero cuando fui a firmar el contrato hubo algunas pequeñas cosas que no nos gustaron. Todavía estaba muy cerca de suceder, pero gracias a Dios el destino me trajo a Palmeiras”, expresó el capitán de la selección paraguaya.

Sobre su estadía en el Verdão, Gómez expresó: ”Un sueño. Los mejores cinco años de mi carrera. Hemos hecho historia. Hemos ganado 10 títulos, títulos enormes para el club y también para nosotros. Lo que me hace aún más feliz es que hemos logrado formar una familia aquí. La unidad es asombrosa. Creo que es por eso que cada año luchamos por títulos.”

Palmeiras y Boca se enfrentarán este jueves a las 20:30 en La Bombonera, por la primera semifinal de ida de la Copa Libertadores. La revancha será el jueves 5 de octubre, a las 21:30, en el Allianz Parque.

“Tienen un muy buen entrenador. Trabajé con él (Jorge Almirón) en Lanús. Tiene un estilo de juego realmente bueno. Boca tiene grandes jugadores que han tenido carreras realmente buenas e importantes. Creo que Boca, como Palmeiras, es un club enorme, un club muy importante, con muchos títulos y mucha afición. Es un choque de gigantes. Será un partido muy duro, de eso no hay duda. Creo que el partido de ida será clave. Estamos muy concentrados, trabajando muy duro para lograr un resultado positivo en Buenos Aires. Luego intentaremos despedirlos frente a nuestros propios seguidores”, aseguró el paraguayo.