Nicolás Domingo demandaría a Olimpia vía FIFA

Dentro de la reestructuración económica que implementa Olimpia, Nicolás Domingo no fue tenido en cuenta aunque el argentino comentó que la forma de despido, y las deudas que tiene el club con él, lo obligarían a entablar una demanda ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

“El club me envió un telegrama de despido, que da por terminado mi contrato laboral”, señaló en charla con el Cardinal Deportivo. “Respondí a ese telegrama de despido con mi abogado, mencionando los artículos FIFA que me avalan, recordando los tiempos que FIFA recomienda. Si Olimpia no responde me obliga a que continúe con una demanda vía FIFA”, detalló.

“Por este medio me enteré que dejé de ser jugador de Olimpia de manera unilateral (...) Olimpia tiene deudas conmigo desde el año pasado, de abril, mayo, junio, esos meses no he cobrado”, manifestó. “El club no se portó bien conmigo, no se manejó de buena manera. Desde aquella negativa en enero ni siquiera me hacían jugar. En marzo quisieron bajar a 10 jugadores al selectivo y el plantel se opuso”, indicó.

Domingo detalló que a inicio de año, la institución decana le ofreció rescindir el contrato: “En enero me manifestaron eso. La verdad que no encontraba a nivel deportivo en ese momento algo que me interesara. Decidí quedarme. A partir de ahí no comenzó a comportarse como Olimpia debería”.

El mediocampista argentino apuntó que la orden de arriba era que no lo dejaran jugar. Recordó que en un amistoso entraron todos menos él, que se pasó trotando alrededor de la cancha, mientras el presidente Miguel Brunotte observaba todo desde las gradas.