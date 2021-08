Renato Gaúcho: del “Flamengo volverá a tropezar” al “no somos un equipo imbatible en el mundo”

A pocos días de arrancar la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Olimpia y Flamengo perdieron en los campeonatos locales. A pesar de que el Decano encadenó la segunda caída seguida, el 1-3 contra Guaraní no generó la sorpresa de la derrota del Mengão. El conjunto de Río de Janeiro fue goleado 4-0 en el Maracaná por el Internacional de Porto Alegre. Después ocho victorias seguidas, fue el primer tropiezo en la era Renato Gaúcho.

En la conferencia, el extécnico de Gremio, expresó un par de frases que Sergio Orteman y compañía deben tomar nota. “Aprendemos de las derrotas, victorias y empates. Pero esta es una conversación que tengo con el grupo. En Brasil, cuando ganas eres bueno. Cuando no ganas, no eres bueno. No somos un equipo imbatible en el mundo. Las derrotas ocurren”, comenzó el estratega, que en Paraguay repetiría el mismo equipo que disputó la ronda quince de la Serie A.

“Estamos tristes con la derrota y con la puntuación. Casi nada nos funcionó e Internacional se aprovechó. Incluso antes de este partido, los jugadores eran de la selección brasileña y el entrenador era uno de los mejores de Brasil. No hay un juego fácil. Ya había dicho que Flamengo tropezó. Lamentablemente tropezamos. No hay equipo imbatible. Flamengo volverá a tropezar”, puntualizó el entrenador antes de visitar al Franjeado el miércoles en Para Uno.

“Siempre les digo que los equipos que se enfrentan al Flamengo cambian de táctica, de jugadores, de esquema ... dan vida. Siempre hablo de eso. Pero, lamentablemente, nada salió bien. Perdimos a un jugador en la segunda parte para complicar aún más las cosas (fue expulsado Gabriel Barbosa). El miércoles Flamengo será el Flamengo de siempre”, puntualizó Gaúcho, quien buscará la recuperación en la ida de los cuartos de final del certamen continental.