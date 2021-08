“El mayor respeto para el rival fue marcar sin titubear”

Flamengo cerró el trámite Olimpia con goleada 5-1 en Brasilia. El Rubro-Negro, campeón de la edición 2019, es el principal candidato a conquistar la Copa Libertadores. “Tenemos un grupo que siempre juega para ganar. Entrenamos mucho, creamos mucho y lo más importante es tener un buen rendimiento cuando llegan las ocasiones. Buscamos eso, que es el resultado del trabajo. Son jugadores diferenciados, de selección, por encima de la media que crean mucho”, expresó Renato Gaúcho después del triunfo en el Mané Garrincha.

El entrenador puntualizó que el “Fla” no ingresó al escenario de las provocaciones al Franjeado por la diferencia en el partido y en el resultado y aseguró que el mejor respeto para un adversario es marcar cada ocasión de gol. “Hablé mucho con el grupo durante la semana para que no se provoquen. Tenemos un grupo fuerte, bueno y el objetivo siempre es ganar, pasar la etapa. Llegamos a una semifinal y el objetivo, respetando a cualquier rival, es llegar también a la final. No podemos participar en provocaciones. Mi equipo no provoca, tiene el mayor respeto”, comenzó.

“Es una demanda que le hago a mi grupo. El mayor respeto para el rival es marcar sin titubear. Mi grupo es muy serio. Si tienes la oportunidad, tienes que anotar. Cuantos más goles marques, más tranquilo estará el equipo. Dije que entramos conectados. El grupo crea mucho y marca goles, no desperdicia. El grupo es fuerte y fue construido para eso. Estamos jugando en tres competiciones y el objetivo es ganar los títulos. Tenemos que pensar en grande”, culminó el técnico, que tiene a los cariocas esperando por Barcelona o Fluminense y, peleando la Serie A y la Copa de Brasil.