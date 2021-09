Roque, encuesta: la mayoría no quiere que continúe en Olimpia

Todavía no son veinticuatro horas de la noticia del año: Roque Santa Cruz a Libertad para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana. Después del anuncio del Cardinal Deportivo, Olimpia realizó una reunión urgente entre los directivos, dio marcha atrás a una oferta ya aceptada y evitó que el capitán vista la camiseta del Gumarelo, abandonando el Decano antes de finalizar el contrato. En la noche del martes, Miguel Cardona, vicepresidente de la entidad, convenció al atacante para continuar hasta diciembre. “Roque no se va, nunca se quiso ir y nunca Olimpia le va a dejar ir”, expresó Cristian Domínguez, quien también estuvo presente en la charla.

Este miércoles, antes de las 7:00, Roque frenó en la puerta de ingreso a la Villa Olimpia y rompió el silencio en ABCTV. “Al club tienen que preguntarle qué pasa”, disparó el atacante de 40 años, que posteriormente entrenó con el resto del plantel con miras al próximo partido: !Libertad en el Defensores del Chaco!. En medio de la polémica novela e idas y vueltas que hasta incluyó a Marco Trovato, quien cruzó las acusaciones que responsabilizaban al expresidente de la situación económica y deportiva de la entidad, los hinchas del tricampeón de América también hablaron, utilizando las redes sociales como medio de comunicación.

Bruno Pont, periodista de ABC, lanzó una encuesta en Twitter que ya tuvo la participación de más de diez mil votos. La pregunta es “Hinchas del Franjeado, ¿Quieren que Roque Santa Cruz continúe en Olimpia?”. Desde las 19:58 del martes, más del 60% de los seguidores eligió el NO, mientras que un 35% señala que sí. La postura, por este tendencia, es que el máximo ídolo de la historia del club no debe seguir en Olimpia, que vive uno de los peores momentos de su historia: eliminado de la Copa Libertadores con el cuarto peor global del certamen (9-2 vs. Flamengo), con cambio de técnico en plena competencia, en racha de ¡7 derrotas seguidas! y último en el torneo Clausura.