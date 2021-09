Olimpia derrotó 2-1 a River Plate en el comienzo de la segunda rueda del torneo Clausura. El Decano remontó el resultado y Álvaro Gutiérrez conquistó la primera victoria en el certamen, la segunda desde la asunción al cargo después del debut con triunfo ante Cristóbal Colón (JAS) por la Copa Paraguay. El entrenador uruguayo reconoció que el primer tiempo “fue malo”, pero apuntó en la complementaria, el equipo “mejoró”. “Les dije ‘esto es el Olimpia y tenemos que salir a atacar’”, comentó el estratega.

“La estrategia del primer tiempo era tratar de que los dos zagueros de ellos no tuvieran referencia de un nueve de área. Pensando que haciendo superioridad numérica y esperando y saliendo de contragolpe con gente rápida como Derlis (González) o Sosa (Ramón) pudiéramos desequilibrar. Tuvimos una sola que salió como queríamos, después salió mal el primer tiempo. Cuando recuperábamos y teníamos en nuestra cancha salíamos despacio, no marcamos el pase hacia adelante”, analizó el charrúa.

“En el segundo tiempo tratamos de corregir y arriesgar mucho más. Les dije ‘esto es el Olimpia y tenemos que salir a atacar’. Lo lindo es recuperar y salir a atacar y no recuperar y tenerla hasta perderla otra vez. La rebeldía de los jugadores y gracias al esquema táctica que se cambio”, explicó Gutiérrez, quien destacó el buen ingreso de Wálter González. “Entró muy bien, generó la falta para el primer gol, retuvo la pelota y eso le dio la posibilidad a los compañeros que venían de frente de ser un desahogo”, señaló.

“Yo me voy muy contento, no tanto por el juego porque en el primer tiempo fue malo y en el segundo tiempo se mejoró. Es una victoria anímica que a nosotros nos viene bárbaro porque cuando hay una crisis en un equipo grande este tipo de victorias y más, dando vuelta el resultado, eso me deja muy feliz. A partir de eso, trabajando con solidaridad, humildad, porque capacidad tiene de sobra, me voy muy contento”, finalizó el DT.