Olimpia pagará unos US$ 11.000.000 por demandas de jugadores y clubes

La clasificación a la final de la Copa Paraguay y la pelea por ingresar a la Copa Libertadores regalan un poco de calma a la nueva comisión directiva. Miguel Cardona, quien reemplazó a Miguel Brunotte después de la aprobación del balance y memoria del período 2020, que incluía la era Marco Trovato, comienza a planificar en nuevo Olimpia, que tiene una deuda multimillonaria que ronda los US$ 60.000.000, cifra que creció a causa de la pandemia.

Del monto total, el club tiene unos US$ 11.000.000 en demandas realizadas por exjugadores del club ante la FIFA y echas por clubes reclamando el pago por la compra del algún pase, según pudo confirmar ABC. Los jugadores que acudieron al organismo mundial son Diego Polenta, quien reclama unos US$ 4.000.000, Nicolás Domingo, Jorge Arias y Edwar López, mientras que en el caso de Derlis González, el Dinamo Kiev aguarda los US$ 5.500.000.

“Va a caer el vencimiento de la FIFA y probablemente vayamos teniendo sanciones, pero no fuimos nosotros los que originamos que haya este descalabro económico (…) Derlis es uno de los casos, está lo de Polenta, está lo del colombiano (Edwar López) (…) No sé si la palabra correcta es denunciado o demandado, pero eso está. Hablamos de casi cuatro millones de dólares, creo que va por ahí”, puntualizó Pedro Balotta al Cardinal Deportivo.

ABC confirmó que el plazo que la FIFA otorgó al Franjeado para abonar por Derlis vence el 26 de noviembre. En caso de no pagar, Julio César Cáceres no podría reforzar para el 2022. “Es muy difícil en ese plazo, pero vamos a pelear para luego levantar”, expresó una fuente desde la entidad. Por otra parte, reveló que las sentencias del ente rector del fútbol mundial sobre los casos de Polenta, Arias y Domingo saldrían en seis meses aproximadamente.